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В Ленобласть идет грозовой фронт: 11 августа ожидаются ливни и порывы ветра до 15 м/с
Сегодня, 15:52
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В Ленобласть идет грозовой фронт: 11 августа ожидаются ливни и порывы ветра до 15 м/с

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Температурный фон останется умеренным: ночью столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 11 августа, Ленинградская область окажется во власти облачной погоды с прояснениями. Синоптики предупреждают, что в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а местами возможны сильные ливни и грозы.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 7–12 м/с. В дневные часы направление сменится на западное и северо-западное. Местами порывы воздуха могут достигать 15 м/c.

Температурный фон останется умеренным: ночью столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет колебаться – понижаясь в ночные часы и повышаясь днем.

Ранее мы сообщили о том, что погода в Петербурге замерла перед ненастьем 10 августа.

Фото: unsplash (Yoksel Zok)

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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