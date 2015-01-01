В Ленобласть идет грозовой фронт: 11 августа ожидаются ливни и порывы ветра до 15 м/с

Температурный фон останется умеренным: ночью столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 11 августа, Ленинградская область окажется во власти облачной погоды с прояснениями. Синоптики предупреждают, что в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а местами возможны сильные ливни и грозы.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 7–12 м/с. В дневные часы направление сменится на западное и северо-западное. Местами порывы воздуха могут достигать 15 м/c.

Температурный фон останется умеренным: ночью столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет колебаться – понижаясь в ночные часы и повышаясь днем.

Ранее мы сообщили о том, что погода в Петербурге замерла перед ненастьем 10 августа.

Фото: unsplash (Yoksel Zok)