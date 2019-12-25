В Ленобласти с начала года заключили брак более 4,8 тыс. пар

Согласно статистике областных ЗАГСов, чаще всего решение создать семью принимают жители региона в возрасте от 18 до 24 лет, а также зрелые пары от 40 до 49 лет.

С начала 2026 года в Ленинградской области официально зарегистрировали брак более 4,8 тысячи пар. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для более чем половины из них этот союз стал первым в жизни.

Согласно статистике областных ЗАГСов, чаще всего решение создать семью принимают жители региона в возрасте от 18 до 24 лет, а также зрелые пары от 40 до 49 лет.

Примечательно, что любовь не имеет возрастных границ и для старшего поколения: свои вторые половинки с начала года обрели 59 женихов и 30 невест, чей возраст перешагнул 70-летний рубеж.

Стоит отметить растущую популярность цифровых сервисов – ровно половина всех заявлений на регистрацию брака поступила в органы ЗАГС в электронном виде через портал "Госуслуги", без необходимости личного визита.

Ранее петербуржцам открыли запись на свадьбы в зеркальную дату 27.07.2027.

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