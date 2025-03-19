В Ленобласти возвели более половины опор для большой эстакады ВСМ

Участок отличается сложной геологией из-за торфяников и суглинков.

Строители установили 234 из 428 запланированных опор самого протяженного искусственного сооружения на трассе высокоскоростной магистрали (ВСМ) между двумя столицами. Об этом сообщает Инфоцентр ВСМ.

Эстакада длиной более 14 километров возводится в Ленинградской области. Конструкция пересечет федеральную трассу М-11 "Нева" и три реки: Мурзинку, Кузьминку и Славянку. Высота конструкций варьируется от 2,5 до 14,5 метров.

Участок отличается сложной геологией из-за торфяников и суглинков. Чтобы обеспечить надежность сооружения, слабый грунт заменяют и укрепляют цементом. Для каждой из 428 опор создается фундамент из буронабивных свай: всего их предусмотрено 3500, из которых уже погружено почти 2300.

Работы ведутся круглосуточно без выходных. В пиковые периоды на объекте задействовано до 450 специалистов и более 160 единиц тяжелой техники.

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Видео: пресс-служба ОАО "РЖД"