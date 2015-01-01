В Никольском мужчина застрелил знакомого в ходе конфликта

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В Никольском Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве. Как сообщили в СК РФ, 9 августа возле дома на Октябрьской улице обнаружили тело 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди.

На месте работала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела. Были изъяты две гильзы калибра 9 миллиметров и нож. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предварительно, нетрезвый 52-летний рецидивист в ходе конфликта со знакомым произвел в последнего не менее одного выстрела. Затем злоумышленник скрылся на автомобиле, сейчас его допрашивают. В суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан петербуржец, убивший знакомого два года назад. Между ними произошел конфликт на почве ревности.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти