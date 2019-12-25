В Петербурге назначен новый врио главы Комитета по госзаказу

До этого момента врио главы ведомства была Наталья Литвинова.

С понедельника, 10 августа, временно исполняющим обязанности председателя Комитета по государственному заказу Петербурга назначен начальник отдела подготовки закупок Андрей Яковлев. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, до этого момента врио главы ведомства была Наталья Литвинова. Она занимала этот пост с февраля текущего года после того, как предыдущий председатель комитета Денис Толстых был задержан и заключен под стражу (позже он был отпущен под подписку о невыезде) по обвинению в превышении должностных полномочий.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга вырастут до 1 466 млрд рублей в 2027 году.

Фото: Piter.TV