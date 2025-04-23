В Петербурге открыт приём заявок на конкурс "Юная Краса ЖКХ"

К участию приглашаются молодые девушки, которые хотят внести свой вклад в совершенствование системы ЖКХ.

В Санкт-Петербурге открыта регистрация участников второго Всероссийского конкурса "Юная Краса ЖКХ". Проекты принимаются до 30 сентября 2026 года, сообщил портал "Строительный Петербург".

Участие в конкурсе даёт уникальную возможность проявить свои таланты, а также показать, что строительство, ЖКХ и городское хозяйство — это современные перспективные отрасли с огромным потенциалом для карьерного роста.

В конкурсе могут принять участие школьницы и учащиеся средних специальных учебных заведений в возрасте от 7 до 17 лет. Для участников подготовили 17 номинаций. Юные урбанистки смогут проявить себя в разных направлениях ЖКХ – от цифровых технологий и энергосбережения до создания комфортной городской среды.

Подробные требования к работам и положение о конкурсе "Юная Краса ЖКХ" на официальном портале мероприятия: https://krasa-zhkh-rf.ru/. Чтобы принять участие необходимо отправить заявку по адресу: yunayakrasazhkh@mail.ru.

Фото: сайт конкурса "Краса ЖКХ"