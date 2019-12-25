В России ищут инновационные проекты в недвижимости: конкурс "ГУД Инновации 2026" продолжает принимать заявки

Для участия приглашают представителей разных сегментов рынка.

В России продолжается прием заявок на участие в XI конкурсе инновационных проектов в сфере недвижимости "ГУД Инновации 2026" (старое название GOOD INNOVATIONS 2026). Организатором мероприятия является Российская гильдия управляющих и девелоперов при поддержке Комитета по строительству, Агентства инноваций Москвы и ДОМ.РФ, сообщил портал "Строительный Петербург".

Главная цель конкурса — найти инновационные проекты и продемонстрировать участникам рынка прогрессивные технологии. В нем могут участвовать девелоперские и инвестиционные компании, архитектурные мастерские, дизайнерские бюро, строительные организации, риэлторские компании, управляющие компании и производители строительных материалов.

Участники "ГУД Инновации 2026" поборются за победу в восьми номинациях, среди них "Архитектура счастья: лучшая жилая недвижимость", "Архитектура жизни: лучшие материалы и технологии строительства" и других.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку на специальной платформе и подготовить презентацию проекта. Работы будет рассматривать экспертное жюри.

Фото: Российская гильдия управляющих и девелоперов