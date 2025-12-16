Победителей конкурса "Каски в красках" выбрали в Петербурге

Конкурсанты украшали каски аппликациями и изображали достопримечательности города.

Участники конкурса "Краски в касках" приняли участие в торжественной церемонии награждения в Санкт-Петербурге. Лучшие работы были удостоены памятными призами и дипломами, сообщил портал "Строительный Петербург".

В рамках конкурса участники расписывали каски красками, маркерами или украшали аппликациями, тем самым превратив самый узнаваемый символ строительной отрасли в арт-объект.

У меня здесь различный картон есть, песок, мох натуральный, проволока, кран из зубочисток сделан. Ну и краски. Я решила объединить строительный процесс, у меня производство строительное изображено, все в объеме, а здесь уже готовый жилой комплекс. Вдохновилась я нашим жилым комплексом, который мы строим. Валерия Кутькова, участница конкурса

Конкурс "Каски в красках" впервые организовали в 2025 году. Над творческими проектами работали представители строительных компаний Петербурга и Ленинградской области.

Некоторые участники создавали свои произведения искусства целыми поколениями, поэтому сделали взрослые и "семейные" номинации. Жюри оценивало конкурсные каски по оригинальности, технике, качеству, сложности, трудоемкости работы и эстетичности.

Мы получили в этом году порядка 70 касок. И здесь не все каски, представляете, какое количество касок и как трудно было выбирать своих победителей Олег Бритов, исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций

Обладателями специального приза Комитета по строительству стали Оксана и Анжелика Бабиковы. В свое работе "Лесная история" они показали значимость леса в строительстве и необходимость бережного к нему отношения

Лучшие каски будут представлены на выставке в историческом парке "Россия – моя история" в экспозиции "Мой Петербург". Главный приз победители творческого конкурса "Каски в красках" получит в канун Дня строителя 6 августа на сцене СКК "Ледовый дворец".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"