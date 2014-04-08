В Красногвардейском районе построили образовательный комплекс

Этот современный образовательный комплекс рассчитан на 470 мест.

В жилом комплексе "Цветной город" Красногвардейского района построили образовательный комплекс, в котором разместят детский сад и начальная школа. Объект находится в муниципальном округе Полюстрово, Муринская дорога, дом 4, корпус 3, строение 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Детский сад и школа будут работать автономно друг от друга. Для этого сделали разные входные группы, прилегающую территорию комплекса тоже разделили. Здесь для школьников оборудовали беговые дорожки и футбольное поле, а детсадовцы будут проводить время в игровых зонах.

Дошкольное учреждение предусмотрено на 170 мест, сюда примут детей от 1,5 до 7 лет. В здании есть современные игровые пространства, музыкальный и физкультурный залы, бассейн и кабинеты для коррекционно-развивающих занятий.

Начальная школа примет 300 учеников. В блоке предусмотрели учебные кабинеты, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка, музыки, ИЗО и технологии. Также оборудованы библиотека, спортивный и актовый залы, бассейн и столовая.

Для первоклассников, которые посещают группы продленного дня, сделали игровые и спальные помещения. В детском саду есть комбинированная группа с возможностью обучения ребенка с инвалидностью.

Фото: портал "Строительный Петербург"