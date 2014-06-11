После вмешательства прокуратуры в доме на Магнитогорской улице починили лифты

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации лифтового оборудования. Поводом к организации мероприятий стало обращение жильцов дома на Магнитогорской улице.
По информации надзорного ведомства, лифты в двух подъездах длительное время находились в неисправном состоянии, и горожане, в том числе пенсионеры и семьи с детьми, были вынуждены ходить пешком.
По этой причине прокурор вносил представление в адрес генерального директора управляющей организации ООО "Эквида-Сервис". Все нарушения устранены, лифтовое оборудование отремонтировано и введено в эксплуатацию.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге прокуратура требует вернуть блокаднику долг в 4,3 млн рублей.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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