  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После вмешательства прокуратуры в доме на Магнитогорской улице починили лифты
Сегодня, 11:58
120
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После вмешательства прокуратуры в доме на Магнитогорской улице починили лифты

0 0

Горожане, в том числе пенсионеры и семьи с детьми, были вынуждены ходить пешком.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации лифтового оборудования. Поводом к организации мероприятий стало обращение жильцов дома на Магнитогорской улице. 

По информации надзорного ведомства, лифты в двух подъездах длительное время находились в неисправном состоянии, и горожане, в том числе пенсионеры и семьи с детьми, были вынуждены ходить пешком. 

По этой причине прокурор вносил представление в адрес генерального директора управляющей организации ООО "Эквида-Сервис". Все нарушения устранены, лифтовое оборудование отремонтировано и введено в эксплуатацию. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге прокуратура требует вернуть блокаднику долг в 4,3 млн рублей. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: красногвардейский район, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии