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В Петербурге требует вернуть блокаднику долг в 4,3 млн рублей
Сегодня, 9:09
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В Петербурге требует вернуть блокаднику долг в 4,3 млн рублей

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Помимо основной суммы долга, ведомство требует взыскать проценты за просрочку платежа.

По обращению 88-летнего жителя блокадного Ленинграда прокуратура Красносельского района инициировала проверку. 

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в мае 2025 года пенсионер передал заемщику денежные средства в размере 4,3 миллиона рублей, что подтверждается имеющейся на руках распиской. Однако в установленный срок деньги пожилому петербуржцу возвращены не были.

Прокурор Красносельского района обратился в суд с исковым заявлением для защиты прав ветерана. Помимо основной суммы долга, ведомство требует взыскать проценты за просрочку платежа. Общая сумма требований превысила 4,7 миллиона рублей. Иск находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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