В Петербурге требует вернуть блокаднику долг в 4,3 млн рублей

Помимо основной суммы долга, ведомство требует взыскать проценты за просрочку платежа.

По обращению 88-летнего жителя блокадного Ленинграда прокуратура Красносельского района инициировала проверку.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в мае 2025 года пенсионер передал заемщику денежные средства в размере 4,3 миллиона рублей, что подтверждается имеющейся на руках распиской. Однако в установленный срок деньги пожилому петербуржцу возвращены не были.

Прокурор Красносельского района обратился в суд с исковым заявлением для защиты прав ветерана. Помимо основной суммы долга, ведомство требует взыскать проценты за просрочку платежа. Общая сумма требований превысила 4,7 миллиона рублей. Иск находится на рассмотрении.

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Фото: Piter.TV