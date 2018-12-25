Петербуржцев предупредили о мошенниках в сфере онлайн-обучения

МВД предупреждает о фейковых курсах и наставничестве.

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупредило жителей о новой волне мошенничества. Злоумышленники предлагают онлайн-курсы, наставничество и образовательные программы, обещая быстрый и высокий доход.

Для убедительности они демонстрируют поддельные отзывы, скриншоты переводов и фотографии "заработка". Затем потенциальных жертв просят оплатить дорогостоящие курсы или консультации.

На обман указывают несколько признаков: обещания гарантированного дохода без опыта, искусственное ограничение времени на принятие решения, отсутствие подробной программы обучения и подтверждённых результатов. Также должны насторожить требования полной предоплаты, переводы на личные карты или криптокошельки, отсутствие договора и официальных реквизитов.

Перед оплатой специалисты советуют проверить организатора, наличие регистрации юрлица или ИП, опыт работы и независимые отзывы. Оплачивать рекомендуется только по официальным реквизитам после заключения договора с условиями возврата.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV