Плавучий ресторан Aquarell Hall продолжает тонуть в Петербурге

Ресторан у набережной Макарова уходит под воду.

Плавучий ресторан Aquarell Hall у набережной Макарова продолжает уходить под воду. Судя по снимкам читательницы "Фонтанки", за последние два дня он погрузился ещё глубже — над Малой Невой осталась лишь небольшая часть некогда плавучего банкетного зала, пишет Фонтанка.

7 августа Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала только о частичном затоплении. Пострадавших не было, нефтепродукты в воду не попали, собственник откачивал воду. Сам ресторан уже не работает.

Для Aquarell Hall это второе погружение за лето. Впервые его залило 10 июля, тогда объект удалось спасти, но меньше чем через месяц история повторилась.

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Фото: Magnific