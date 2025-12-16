На ПМЭФ обсудили развитие сферы общепита в Петербурге

В частности, планируется создание проекта "Теремок у дома".

На Петербургском международном экономическом форуме глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов подписал соглашение с компанией "Теремок‑Кондитерская" о развитии сферы общепита. В рамках договора планируется создание проекта "Теремок у дома". Это будет сеть заведений в формате павильонов среднего размера, а инвестиции составят 2 млрд рублей, сообщили в Смольном 5 июня.

По словам Александра Ситова, в Северной столице сфера общественного питания демонстрирует уверенный рост. В прошлом году оборот сектора был 356,6 млрд рублей. А за 5 лет оборот увеличился в четыре раза. Индустрия насчитывает 10 тыс. предприятий.

Новая инвестиционная программа позволит нам не только модернизировать существующую сеть, но и развивать новые форматы, которые будут ближе к людям – в шаговой доступности от дома, в местах отдыха и прогулок. Мы рассматриваем этот проект как вклад в развитие современной городской инфраструктуры и повышение качества жизни петербуржцев. Виталий Свидовский, гендиректор "Теремка"

Ранее мы рассказывали о том, что до конца года Ozon инвестирует 5 млрд рублей в развитие логистических комплексов в Петербурге.

Фото: Piter.TV