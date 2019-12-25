В Ленобласти открылось 88 новых кафе и ресторанов за полгода

Эксперты связывают бум открытий с активным вводом нового жилья.

В первом полугодии 2026 года ресторанный рынок Ленинградской области вырос на 88 объектов общественного питания, восстановившись после прошлогоднего падения. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные системы "Контур.Фокус". Из них 85 пришлось на классические рестораны.

Эксперты связывают бум открытий с активным вводом нового жилья. Девелопер сети "Хлебник" Никита Иванов поясняет, что новые микрорайоны генерируют спрос, позволяющий открывать несколько точек рядом без прямой конкуренции за счет разных аудиторий. По его словам, этим пользуются крупные сети, занимающие лучшие локации, в то время как независимым заведениям становится сложнее выживать.

Для сравнения, в самом Санкт-Петербурге наблюдается стагнация: аналитики Nikoliers зафиксировали превышение числа закрытий над открытиями на главных торговых улицах города.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга и Ленобласти все чаще отказываются от замороженной рыбы.

Фото: Piter.TV