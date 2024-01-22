Жители Петербурга и Ленобласти все чаще отказываются от замороженной рыбы

Реализация охлажденной рыбы, напротив, увеличилась на 27% – до 1,86 тыс. тонн.

Жители Петербурга и Ленобласти все чаще отдают предпочтение охлажденной рыбе, отказываясь от замороженной. Как пишут "Ведомости Северо-Запад", эксперты рынка связывают эту тенденцию с ростом цен, логистикой и высокой доступностью продукции местных и соседних аквакультурных хозяйств.

Статистика первого квартала года показывает существенный сдвиг в потребительских предпочтениях: продажи замороженной рыбы сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,3 тыс. тонн. При этом средняя цена за килограмм выросла сразу на 19%, достигнув 680 рублей.

Реализация охлажденной рыбы, напротив, увеличилась на 27% – до 1,86 тыс. тонн. Стоимость этого сегмента подорожала всего на 2% (до 889 рублей за килограмм).

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Фото: Magnific (suksao)