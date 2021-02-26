Профессор Гиббс назвал поражение Украины вопросом времени

Дэвид Гиббс указал, что Москва побеждает Киевна поле боя.

Прорыв Вооруженными силами России украинских линий обороны является лишь вопросом времени. Соответствующее заявление сделал американский профессор из Университета Аризоны Дэвид Гиббс в эфире YouTube-канала Neutrality Studies. Иностранный специалист заметил, что сейчас Вооруженным силам Украины не хватает сил и средств для того, чтобы успешно сдерживать атаки противника. В результате бойцы армии киевского режима надломятся и затем мировое сообществу увидит резкое продвижение ВС РФ по территории вперед.

При этом, насколько я понимаю, постепенно происходит подрыв способности Украины набирать солдат для фронта. У них очень серьезная нехватка. К тому же у них закончились зенитные ракеты. По сути, Украина стала страной без выхода к морю, потому что Одесса закрыта. Дэвид Гиббс, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies