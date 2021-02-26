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Профессор Гиббс назвал поражение Украины вопросом времени

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Дэвид Гиббс указал, что Москва побеждает Киевна поле боя.

Прорыв Вооруженными силами России украинских линий обороны является лишь вопросом времени. Соответствующее заявление сделал американский профессор из Университета Аризоны Дэвид Гиббс в эфире YouTube-канала Neutrality Studies. Иностранный специалист заметил, что сейчас Вооруженным силам Украины не хватает сил и средств для того, чтобы успешно сдерживать атаки противника. В результате бойцы армии киевского режима надломятся и затем мировое сообществу увидит  резкое продвижение ВС РФ по территории вперед.

При этом, насколько я понимаю, постепенно происходит подрыв способности Украины набирать солдат для фронта. У них очень серьезная нехватка. К тому же у них закончились зенитные ракеты. По сути, Украина стала страной без выхода к морю, потому что Одесса закрыта.

Дэвид Гиббс, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies

Теги: дэвид гиббс, одесса, черное море
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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