"Водоканал" проверит более 2500 пожарных гидрантов у школ и детсадов Петербурга

Бригады проверят коммуникации на предмет провалов грунта и технологических нарушений, чтобы к началу занятий системы работали без сбоев.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" обеспечивает не только бесперебойное водоснабжение города, но и подачу воды для нужд МЧС. Совместно со специалистами регионального управления министерства дважды в год сотрудники предприятия тестируют около 25 000 пожарных гидрантов на работоспособность и водоотдачу. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В преддверии нового учебного года особое внимание уделяется безопасности образовательных учреждений. Техническому состоянию подвергаются свыше 2500 гидрантов, расположенных вблизи школ и детских садов во всех районах города. Все выявленные неисправности оперативно устраняются ремонтными бригадами.

Кроме того, до конца августа специалисты обследуют сети водоснабжения и водоотведения по более чем 2000 адресам рядом с учебными заведениями. Бригады проверят коммуникации на предмет провалов грунта и технологических нарушений, чтобы к началу занятий системы работали без сбоев.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" досрочно завершил строительство водопровода на Васильевском острове.

Видео: Пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

