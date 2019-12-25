"Водоканал" досрочно завершил строительство водопровода на Васильевском острове

Новые коммуникации гарантируют бесперебойное снабжение для 200 тысяч жителей, социальных учреждений и ключевой Василеостровской ТЭЦ-7.

В западной части Васильевского острова завершен один из крупнейших инфраструктурных проектов года. Специалисты "Водоканала" сдали водопроводную сеть протяженностью более 11 километров с опережением графика более чем на год — вместо конца 2027 года работы окончены уже сейчас.

Новые коммуникации гарантируют бесперебойное снабжение для 200 тысяч жителей, социальных учреждений и ключевой Василеостровской ТЭЦ-7. Магистраль прошла по главным артериям района: Кронверкской набережной, Наличной улице, Большому проспекту В.О. и Детской улице.

Для ускорения работ и минимизации раскопок применялись передовые технологии: под давлением в старые трубы монтировался полимерный рукав, который после обработки горячей водой превращался в новое высокопрочное покрытие. Устаревший чугун заменен современными трубами из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, устойчивыми к коррозии.

Досрочный ввод объекта позволил снять почти все ограничения движения транспорта. До конца августа продолжится восстановление благоустройства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начались испытания инновационного реагента для очистки подземной воды.

Фото: Правительство Петербурга