Полиция пресекла мошенничество с элитной недвижимостью на Пироговской набережной

В ходе обысков по местам жительства и в помещении нотариальной конторы были задержаны трое: 54-летний безработный мужчина, 35-летняя юрисконсульт и 53-летний временно исполняющий обязанности нотариуса.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с бойцами Росгвардии задержали предполагаемых участников организованной преступной группы. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе обысков по местам жительства и в помещении нотариальной конторы были задержаны трое: 54-летний безработный мужчина, 35-летняя юрисконсульт и 53-летний временно исполняющий обязанности нотариуса.

По версии следствия, злоумышленники планировали незаконно завладеть земельным участком на Пироговской набережной. Для реализации схемы они изготовили поддельную правоустанавливающую документацию, включая нотариальную доверенность от имени собственника, и направили пакет документов в Росреестр для переоформления объекта на подконтрольное лицо.

Довести преступление до конца фигурантам помешали сотрудники правоохранительных органов. СУ УМВД по Центральному району возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("покушение на мошенничество в особо крупном размере"). В ходе девяти обысков изъята техника и фиктивные доверенности. Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что полиция провела масштабный рейд в поселениях кочевого народа под Петербургом: проверено более 300 человек и изъято оружие.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти