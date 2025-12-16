До конца года Ozon инвестирует 5 млрд рублей в развитие логистических комплексов в Петербурге

Сейчас в Северной столице действуют четыре распределительных центра компании и два логистических центра для крупногабаритных товаров.

В рамках Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Кирилл Поляков и вице‑президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение технологий автоматизации на логистических объектах компании. Об этом рассказали 5 июня в Смольном.

До конца года Ozon инвестирует на это цели 5 млрд рублей. Внедрение передовых автоматизированных решений ускорит доставку товаров и создаст новые стандарты эффективности для всей отрасли.

Особенно важно, что этот проект напрямую работает на поддержку бизнеса. Десятки тысяч петербургских предпринимателей уже успешно развивают продажи через платформу. Мы видим, как инвестиции в технологии трансформируют городскую экономику. Александр Ситов, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле

Сейчас в Северной столице действуют четыре распределительных центра компании и два логистических центра для крупногабаритных товаров. Совокупная площадь складов превышает 750 тыс. квадратных метров.

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Фото: Piter.TV