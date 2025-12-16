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На полях ПМЭФ обсудили пользу ИИ
Сегодня, 10:57
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На полях ПМЭФ обсудили пользу ИИ

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По словам эксперта, больше всех ИИ пользуются дети.

На полях Петербургского международного экономического форума директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Яндексе Александр Крайнов рассказал, как нейросети помогают людям, пишет телеканал "360"

По словам эксперта, больше всех ИИ пользуются дети. Они делают домашние задания с привлечением нейросетей и просто узнают что-то новое. 

Дети вообще быстрее всего осваивают технологии. Ну и кто угодно может пользоваться ИИ: и блогеры, и индустриальные компании, и банки, и бесконечное количество людей. 

Александр Крайнов, эксперт по ИИ

Хоть и ИИ используется повсеместно, собственные профессиональные знания в той или иной области тоже не теряют ценности. Специалист отметил, что нейросети – это усилитель. Если человек сам хорош в знаниях, то ИИ усиливает их. 

Ранее на Piter.TV: очистку берега Балтики проведут с помощью спутников и нейросети в рамках ПМЭФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нейросети, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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