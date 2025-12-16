На полях ПМЭФ обсудили пользу ИИ

По словам эксперта, больше всех ИИ пользуются дети.

На полях Петербургского международного экономического форума директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Яндексе Александр Крайнов рассказал, как нейросети помогают людям, пишет телеканал "360".

По словам эксперта, больше всех ИИ пользуются дети. Они делают домашние задания с привлечением нейросетей и просто узнают что-то новое.

Дети вообще быстрее всего осваивают технологии. Ну и кто угодно может пользоваться ИИ: и блогеры, и индустриальные компании, и банки, и бесконечное количество людей. Александр Крайнов, эксперт по ИИ

Хоть и ИИ используется повсеместно, собственные профессиональные знания в той или иной области тоже не теряют ценности. Специалист отметил, что нейросети – это усилитель. Если человек сам хорош в знаниях, то ИИ усиливает их.

Ранее на Piter.TV: очистку берега Балтики проведут с помощью спутников и нейросети в рамках ПМЭФ.

Фото: Piter.TV