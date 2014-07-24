В Балашихе проведут парковые лекции о нейросетях и искусственном интеллекте

Проект реализуют местная администрация и "Сбер" в рамках образовательной инициативы "Школа 21".

На территории Балашихи в августе и начале сентября 2026 года пройдет серия бесплатных лекций об искусственном интеллекте и нейросетях. Посетителям местного парка "Пехорка" в Московской области специалисты расскажут о том, как современные ИИ-технологии можно использовать в повседневной жизни. В частности, решать различные бытовые вопросы и взаимодействовать с государственными сервисами. Соответствующими сведениями с журналистами телеканала "360.ru" поделился глава городского округа Сергей Юров.

В августе и начале сентября планируем в нашем парке „Пехорка" провести целую серию лекций по искусственному интеллекту и дать прикладные рекомендации, чтобы каждый житель любого возраста смог использовать ИИ в быту, в том числе в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения или образования. пресс-служба администрации Балашихи

Организаторы мероприятия отмечают, что проект станет частью системной работы по повышению цифровой грамотности населения региона. Специалисты стараются дать участникам знания об искусственном интеллекте доступными для широкой аудитории и показать гражданам, что современные технологии уже на сегодняшний день могут стать полезным инструментом. Позже власти опубликуют расписание лекций в официальных аккаунтах администрации города.

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Фото: Пресс-служба администрации Балашихи