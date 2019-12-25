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Женщина и трёхлетний сын погибли при падении из окна в Подмосковье
Сегодня, 12:49
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Женщина и трёхлетний сын погибли при падении из окна в Подмосковье

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Жительница Раменского и ребенок разбились на глазах у детей.

При падении из окна седьмого этажа разбились 39-летняя жительница Раменского и ее трёхлетний сын. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, мальчик находился в комнате с братом и сестрой. В какой-то момент он залез на подоконник и облокотился спиной на москитную сетку. Мать вбежала в комнату, когда услышала детские крики

Женщина попыталась удержать сына и сорвалась вместе с ним. От полученных травм оба скончались на месте. Свидетелями трагедии стали дети, которые в этот момент находились на улице. Уголовное дело возбудили о причинении смерти по неосторожности.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Королева из окна 17-ого этажа выпала 13-летняя школьница.

Фото: Piter.TV  (носит иллюстративный характер)

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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