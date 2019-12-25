Женщина и трёхлетний сын погибли при падении из окна в Подмосковье

При падении из окна седьмого этажа разбились 39-летняя жительница Раменского и ее трёхлетний сын. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По предварительным данным, мальчик находился в комнате с братом и сестрой. В какой-то момент он залез на подоконник и облокотился спиной на москитную сетку. Мать вбежала в комнату, когда услышала детские крики
Женщина попыталась удержать сына и сорвалась вместе с ним. От полученных травм оба скончались на месте. Свидетелями трагедии стали дети, которые в этот момент находились на улице. Уголовное дело возбудили о причинении смерти по неосторожности.
Ранее мы сообщали, что на проспекте Королева из окна 17-ого этажа выпала 13-летняя школьница.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все