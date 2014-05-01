Кусты флорибунды украсили скверы в Новом Петергофе и Колпино

В то время как на Марсовом поле традиционно алеют розы, городские власти напоминают, что красотой этих цветов наслаждаются не только жители центральных районов.

В то время как на Марсовом поле традиционно алеют розы, городские власти напоминают, что красотой этих цветов наслаждаются не только жители центральных районов. В этом сезоне масштабное преображение пережил сквер на Привокзальной площади в Новом Петергофе, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Всего было высажено 770 кустов двух великолепных сортов флорибунды: нежная "Шампань Рококо" и утонченная "Акрополис", говорится в официальном сообщении ведомства. Серебристая цинерария приморская стала достойным обрамлением для этой яркой клумбы.

Не остался без внимания и Колпинский район. Сквер на привокзальной площади Колпино также превратился в современный благоустроенный объект городской инфраструктуры. В его озеленении использованы различные цветочные композиции, однако особое внимание специалисты уделили именно розам, которые создают праздничное настроение у жителей района.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском парке Победы появился кухонный огород.

Фото: пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга