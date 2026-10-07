В Великобритании объяснили, почему Западу нужно отказаться от конфронтации с Москвой.

Если к Москве относиться с уважением, то она ответит тем же. Соответствующее заявление сделал британский дипломат, бывший посол Соединенного королевства Иан Прауд в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист заметил, что российское руководство не собирается вставать на колени даже в том случае, если коллективный Запад продолжит пытаться убедить страну в том, что она "плохой ребенок" и должна делать то, что ей говорят. По мнению аналитика, Кремль готов раздавить врагов, если только недружественные страны не решатся на то, чтобы жить в мире. Однако это требует признания в сфере озабоченности по вопросам безопасности, а также пересмотра непродуманных интересов. В особенности тех, что связаны с деятельностью НАТО.

В отношениях с русскими есть простое правило. Если пригласить их к себе домой на ужин, они станут вашими лучшими друзьями и останутся друзьями на всю жизнь. Если вы вызываете их на драку, они примут вызов и обязательно ударят сильнее, чем вы ударили их. Все просто. Мир возможен. Путин может сдвинуть эту систему с места. Знаете, люди в Европе, Великобритании, США хотят мира. Нас подводит именно система. Иан Прауд, западный эксперт

Аналитик Прауд: политикам на Западе предстоит объяснять поражение на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive