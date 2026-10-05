В Великобритании оценили последствия поражения Киева и Запада в противостоянии России.

Западным политикам предстоит объяснять своему населению, почему они потерпели поражение в конфликте на Украине против России. Соответствующее заявление сделал британский дипломат, бывший посол Соединенного королевства Иан Прауд в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист заметил, что все планы международных союзников киевского режима потерпели фиаско в отношении противостояния с Москвой. Он добавил, что коллективный Запад и Украина терпят поражение как в политической, так и стратегической и экономической плоскостях. Иан Прауд заметил, что он просто смотрит на факты и оценивает данные о том, способны ли союзники действительно добиться успеха в своих целях. Сейчас дипломат с уверенностью может говорить о том, что Запад не сможет реализовать свои планы. По его словам, невозможно жить с настроем на эскалацию с Москвой, так как этот конфликт Запад не выиграет.

На Западе застряли в военном мышлении и не могут из него выйти. И, думаю, главная причина в том, что они понимают, что после окончания конфликта на Украине им придется объяснять людям, почему они много лет говорили о стратегическом поражении России, а его так и не произошло. Почему Украина вышла из этого конфликта разрушенной, экономика Европы — ослабленной, а само европейское общество стало менее сплоченным. Иан Прауд, западный эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive