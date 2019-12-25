Более 100 тыс. пассажиров метро Петербурга оплатили проезд по биометрии с начала 2026 года

Благодаря списанию средств уже после прохода турникета время оплаты сократилось на 18% и теперь составляет в среднем от 2,3 до 2,9 секунды.

С начала 2026 года услугой оплаты проезда по биометрии в метрополитене воспользовались более 100 тысяч пассажиров. По данным городского транспортного комитета, в личных кабинетах пользователей теперь отображается полная история поездок, оплаченных биометрией или банковской картой. В этих же кабинетах пассажиры могут получить чек по каждой операции или выставить самозапрет на оплату биометрией.

В ведомстве отметили, что благодаря списанию средств уже после прохода турникета время оплаты сократилось на 18% и теперь составляет в среднем от 2,3 до 2,9 секунды. В комитете подчеркнули, что снижение времени на оплату является важным показателем для обеспечения комфорта использования сервиса. На данный момент на всех станциях метрополитена установлены по два терминала для оплаты по биометрии.

Стоимость одной поездки при оплате по биометрии привязанной банковской картой составляет 95 рублей, а по Единой карте петербуржца – 65 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге усилили 10 автобусных маршрутов.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга