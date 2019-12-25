В Петербурге усилили 10 автобусных маршрутов

Особое внимание было уделено Колпино в связи с недавним изменением расписания пригородных электричек.

В Петербурге увеличено количество автобусов на популярных направлениях. Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту, особое внимание было уделено Колпино в связи с недавним изменением расписания пригородных электричек.

‎Для жителей Колпино с 1 июля были усилены маршруты № 324, № 326 и № 330. С 1 октября на линию № 330 дополнительно вышли еще три машины, благодаря чему интервал движения в часы пик сократился до 5–8 минут.

‎С 1 и 5 октября дополнительные автобусы появились и в других районах города:

‎№ 1МА (ЖК "Цветной город"): добавлено 3 автобуса, интервал в часы пик — 6 минут.

‎№ 394 (Славянка – ж/д станция "Царское Село"): добавлен 1 автобус, интервал – 2–4 минуты.

‎№ 119 (Русановская улица): добавлен 1 автобус, время ожидания – 4–8 минут.

‎№ 5 (Октябрьская набережная): добавлено 2 автобуса, интервал – 11–13 минут.

‎№ 161, № 117 и № 191: на эти направления суммарно вывели 10 дополнительных машин. Теперь интервал на маршруте № 161 составляет 7–12 минут, на № 117 — до 15 минут, а на № 191 – 7–9 минут.

‎В Комитете по транспорту подчеркнули, что усиление маршрутов проводится не только по результатам мониторинга, но и по прямым заявкам горожан. Ведомство продолжает анализировать реальную загрузку и корректировать работу общественного транспорта с учетом изменений пассажиропотока во всех районах Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что троллейбусы и автобусы вернулись на улицу Якубовича после пожара.

Фото: Piter.TV