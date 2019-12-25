Троллейбусы и автобусы вернулись на улицу Якубовича после пожара

Автобусы и троллейбусы снова ходят по улице Якубовича после пожара.

В Петербурге 3 октября восстановили движение общественного транспорта по улице Якубовича. Троллейбусные маршруты № 5 и 22, следующие от площади Труда, а также автобусные маршруты № 2 и 70 вернулись на прежние трассы. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

При этом остановка "Улица Якубовича", расположенная у дома № 2, временно не работает. Ограничение связано с пожаром, который произошел в здании вслед за возгоранием в соседнем доме № 2Б.

Пожар в угловом Особняке Миллера начался вечером 1 октября. Огонь распространился на крышу соседнего пятиэтажного здания. Возгорание тушили до поздней ночи, а утром 3 октября в доме вновь загорелась оконная рама, после чего специалисты дополнительно пролили конструкции.

Особняк Миллера закрыт на ремонт и жилых помещений в нем нет. Из-за пожара жильцам не пришлось покидать квартиры, однако постояльцев расположенных в соседнем доме гостиниц эвакуировали.

На время ликвидации последствий пожара общественный транспорт по улице Якубовича не курсировал. В Смольном заявляли, что пострадавший особняк планируют восстановить в первоначальном виде.

Ранее мы сообщили о том, что семьи участников СВО смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга до конца 2026 года.

Фото: Piter.TV