Семьи участников СВО смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга до конца 2026 года
Сегодня, 14:59
Оформление социального проездного осуществляется в офисах ГКУ "Организатор перевозок".

В Петербурге до конца 2026 года продлено право на бесплатный проезд в общественном транспорте для семей участников СВО. Льготой могут пользоваться их супруги и дети, а также вдовы и вдовцы, рассказали в городском комитете по транспорту. 

Оформление социального проездного осуществляется в офисах ГКУ "Организатор перевозок", необходимо предоставить установленный пакет документов. А продлить право получится в кассах метрополитена с 24 декабря. 

Вся нужная информация доступна на официальном сайте "Организатора перевозок"

Ранее на Piter.TV: в Петербурге расширяют программы трудоустройства для участников СВО. 

Фото: Piter.TV 

Теги: льготы, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

