Семьи участников СВО смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга до конца 2026 года

В Петербурге до конца 2026 года продлено право на бесплатный проезд в общественном транспорте для семей участников СВО. Льготой могут пользоваться их супруги и дети, а также вдовы и вдовцы, рассказали в городском комитете по транспорту.

Оформление социального проездного осуществляется в офисах ГКУ "Организатор перевозок", необходимо предоставить установленный пакет документов. А продлить право получится в кассах метрополитена с 24 декабря.

Вся нужная информация доступна на официальном сайте "Организатора перевозок".

