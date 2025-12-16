Беглов назвал Пушкинский день символом единства народов России

В день рождения великого поэта глава города подчеркнул объединяющую роль русского языка для миллионов людей разных национальностей.

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с Пушкинским днём России и Днём русского языка, которые отмечаются 6 июня. В обращении глава города отметил, что 227 лет назад родился поэт, вознёсший русский язык и культуру "до небесной высоты".

В объявленный Президентом Год единства народов России особенно важно помнить — именно русский язык стал объединяющей силой для миллионов людей разных национальностей. Язык Пушкина хранит традиции народов и связывает поколения. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор напомнил, что Санкт-Петербург — крупнейший центр российской культуры и просвещения, один из главных центров изучения русского языка. Подготовка учёных и учителей ведётся в 14 вузах города. В этом году отмечается 90-летие со дня рождения выдающегося лингвиста, почётного гражданина Петербурга Людмилы Вербицкой. В её память установлена мемориальная доска на здании СПбГУ и назван бульвар на Петроградской стороне.

Беглов также отметил, что с каждым годом растёт число петербуржцев — участников Тотального диктанта: в этом году в акции приняли участие более 9,7 тысячи жителей города. В Шереметевском дворце стартовала программа "Пушкинский Петербург", объединившая 57 соотечественников из 12 стран. В честь праздников по всему городу проходят культурные мероприятия — в музеях, концертных залах, учебных заведениях, в пушкинских местах.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Доме книги появилась полигональная скульптура Пушкина из 1600 листов бумаги.

Коллаж: Piter.TV/Wikimedia Commons/Public Domain