Пушкинский день в России проведут онлайн

Праздник, посвященный поэту и писателю Александру Сергеевичу Пушкину, традиционно отмечают 6 июня.

Пушкинский день, который в России традиционно отмечается 6 июня, в 2020 году состоится онлайн. Об этом рассказали "Невские новости".

Известно, что Институт русской литературы во время виртуального праздника представит рукописи поэта и писателя, а музей имени Пушкина в Москве организует прямой эфир. Проект Pushkin Digital покажет оцифрованные черновики поэта и проведет интерактив с рассказами о путешествиях из Петербурга в Москву, правилах дуэлей и записках Пушкина о своем же дне рождения.

Международный книжный салон в Петербурге также пройдет в онлайн-формате.

Фото: Википедия