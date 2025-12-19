Учащиеся из Вьетнама и Китая прочитали стихи Пушкина на месте его дуэли

На месте последней дуэли Александра Пушкина прошли памятные мероприятия. Стихотворения поэта прочитали участники культурного центра Приморского района и иностранные учащиеся.

Ежегодно 10 февраля по всей стране проходят памятные мероприятия, посвящённые поэту Александру Пушкину. На месте дуэли Александра Сергеевича, где произошёл роковой выстрел 189 лет назад, состоялась литературная акция с участием гостей из Индонезии, Гвинеи, Вьетнама и Китая.

Мероприятие началось с минуты молчания. Затем перед собравшимися выступил Председатель Пушкинского общества Приморского района, писатель, историк и краевед Виктор Фёдоров. Краевед подробно рассказал про памятники, возведенные в честь поэта в Приморском районе, такие как арт-монумент "Пушкин ушёл", памятник поэту в вестибюле станции метро "Чёрная речка" и мемориальную доску, находившуюся на железнодорожной станции Новая Деревня, но не сохранившуюся до наших дней.

После этого перед петербуржцами выступили артисты Приморского культурного центра и слушатели Центра подготовки иностранных военнослужащих "Военно-Морской Академии" имени Адмирала Советского флота Н. Г Кузнецова. Стихотворение "Люблю тебя, Петра творенье" прочитал капитан третьего ранга Юстианджи Панжи, приехавший учиться из Индонезии. Слушатели из Китая, капитан 2 ранга Ван Бинвей и капитан 3 ранга Мо Гуаньхуа декламировали стихотворение "Я помню чудное мгновение". А капитан третьего ранга Буй Ван Бинь из Вьетнама исполнил "Я вас любил: любовь ещё быть может...". Слушатель из Республики Гвинея, капитан-лейтенант Луа Теофил прочитал стихотворение "К Пущину". Выступающие продемонстрировали, что самое дорогое, что оставил нам поэт – это его незабываемое литературное наследство.

Впервые я узнал о творчестве Александра Пушкина, когда учился в школе во Вьетнаме. Для меня Александр Пушкин – великий поэт, особенно, мне нравится его стихотворение "Я вас любил: любовь ещё быть может..." Буй Ван Бинь, слушатель курсов, капитан третьего ранга

О важности данного мероприятия высказалась директор Приморского культурного центра Михайлова Анна.

Главная задача мероприятия – сохранить память о великом авторе, рассказать о том, что это история, и она живёт среди нас. Дети и взрослые, приходя сюда, окунаются в те времена и знакомятся с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, которое остаётся настоящим и будущим для нашей страны! Анна Михайлова, директор Приморского культурного центра

Материал подготовили Борис Котов и Елизавета Головина (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: Piter.TV