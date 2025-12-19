Цветы, минута молчания, стихи: петербуржцы почтили память Пушкина

Во дворе Всероссийского музея А.С. Пушкина 10 февраля состоялось памятное собрание. В 189-ю годовщину со дня смерти поэта десятки людей собрались у его памятника, чтобы выразить любовь и благодарность.

Несмотря на морозную погоду в Петербурге, во дворе улицы Мойки, 12, сегодня было многолюдно. В 14:30 началось памятное собрание. Эта многолетняя традиция берет начало в 1925 году и продолжается до нынешних дней. Памятное собрание проводилось даже во время блокады Ленинграда.

Когда зазвучало стихотворение "Брожу ли я вдоль улиц шумных…", на глазах у некоторых людей выступили слезы, а из-за туч выглянуло солнце. Выступающие поделились своими чувствами о поэте.

Мы испытываем два чувства: горечь и благодарность. Горечь – за уход великого человека, поэта и гражданина. И благодарность Александру Сергеевичу за тот прекрасный русский язык, который он нам подарил. Ольга Корнева, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина

В 1837 году, 29 января (10 февраля по новому стилю), в 14:45 Василий Жуковский остановил стрелку часов в квартире поэта –– Александр Сергеевич скончался на глазах у близкого друга. Именно в это время сегодня наступила минута молчания. Затем началась церемония возложения цветов. И дети, и взрослые несли к подножию памятника Пушкину гвоздики в знак благодарности.

Александр Сергеевич Пушкин был поистине человеком, вместившим в себя весь мир. Сергей Некрасов, культуролог

По окончании памятного собрания все желающие переместились в концертный зал, где состоялась литературно-музыкальная программа "Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!.."

Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина 10 февраля работала для посетителей бесплатно.

Материал подготовила Жанна Сергеева (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: Piter.TV