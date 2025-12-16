Автоледи отправила другую машину на тротуар вверх дном на Красных Зорь

От удара серую иномарку отбросило на ограждение, после чего она перевернулась и оказалась на боку в пешеходной зоне.

Днём 14 июня очевидцы в социальных сетях сообщили о ДТП на перекрёстке улицы Красных Зорь. По предварительным данным, девушка за рулём красного автомобиля выехала на перекрёсток на красный сигнал светофора. В это время у водителя серой машины горел зелёный, и он продолжил движение. Избежать столкновения не удалось.

Удар пришёлся в боковую часть серого авто. Машину отбросило на металлическое ограждение, после чего она вылетела на тротуар и завалилась на бок. Судя по опубликованным кадрам, водитель серого автомобиля самостоятельно выбрался из салона через окно и не пострадал. Красная машина получила серьёзные повреждения капота. О состоянии девушки, находившейся за рулём, не сообщается.

Информации о пострадавших пешеходах нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства происшествия.

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