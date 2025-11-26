Жителей Петербурга попросили не кормить бобра, который поселился на Черной речке

Человеческая еда вредна для здоровья бобра и нарушает естественные привычки.

Глава комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик попросил горожан не подкармливать бобра, поселившегося на набережной Черной речки. Об этом 6 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Появление животного – не случайность: бобры выбирают места, где есть чистая вода, достаточно пищи и укрытия. По словам специалистов, на ситуацию могла повлиять недавняя очистка русла Черной речки. А весной, когда растительность начнет активно расти, гость, вероятнее всего, переместится выше по течению – туда, где меньше людей и больше укрытий.

К дикому животному нельзя подходить слишком близко и тем более пытаться его кормить. Он может проявить агрессию, если почувствует угрозу. Человеческая еда вредна для здоровья бобра и нарушает естественные привычки.

Ранее на Piter.TV: под Петербургом засняли речную выдру, которая умывалась снегом.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Юлия Мариничева)