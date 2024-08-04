Минтранс: как выглядят новые "Метеоры"

На воду спустили два современных судна на подводных крыльях "Метеор 120Р". Торжественная церемония прошла в Нижегородской области. Об этом рассказывает в своем ролике Минтранс страны.

"Метеор 120Р" – современная версия легендарных советских "Метеоров", он вмещает 120 пассажиров и может развить скорость до 65 км/ч. На борту есть климат-контроль, мультимедиа и интеллектуальная система управления. Судно способно проходить до 600 км без дозаправки и работать даже там, где нет стандартной инфраструктуры.

Отметим, что в прошлом году по восьми скоростным маршрутам перевезли почти 33 тыс. пассажиров, а в этом году сеть расширится до 27 маршрутов. Перевозки охватят многие города России, в том числе, Ярославль, Самару, Саратов и новые направления по Каме из Перми в Удмуртию. Всего в этом году показатели планируют увеличить почти в два раза.

Видео: Минтранс РФ