Вечеринка на катамаране и развод мостов: какие новые туры предлагает в этом году "водный" туризм Петербургу

Влюбиться в Петербург с первого взгляда можно только с воды. Северная Венеция – это город, который спроектирован для того, чтобы на него смотрели с борта теплохода. Здесь фасады дворцов, гранитные набережные и ажурные мосты складываются в единую, непрерывную картину. Система петербургских рек и каналов насчитывает более 90 водных артерий, а общая протяженность городских набережных превышает 150 километров. В пресс-службе компании "Нева Тревел" рассказали Piter.tv, какие новые маршруты появились в этом году и что лучше выбрать для знакомства с городом с воды.

Есть ли в этом сезоне новые маршруты?

В сезоне 2026 года продолжают активно развиваться направления Лахта Центра и Кронштадта – в рейсы выйдут три новых катамарана: шестой скоростной катамаран проекта "Котлин" и два экскурсионных катамарана проекта "Соммерс". Одна из главных новинок в летний период — ночные рейсы на новых катамаранах "Котлин". Катамаран идет не в общей группе теплоходов, прогулки будут выполняться прямо под разведенными пролетами мостов, отдельно от всех судов. Из-за высоты катамарана проход под мостами будет выглядеть особенно впечатляюще. Компания представит две программы: "Восемь разведенных мостов на катамаране" в будние дни и расширенный формат в выходные – "Вечеринка, залив и семь разводных мостов на катамаране".

ТОП-3 направлений у путешественников

Каждый летний сезон можно выбрать тур из 30 различных регулярных водных маршрутов и специальных программ: это экскурсии по рекам и каналам, прогулки по Неве и Финскому заливу, ночные с разводкой мостов и трансфер в пригороды на скоростных судах.

В ТОП-3 направлений, которые традиционно пользуются наибольшей популярностью среди пассажиров, входят: трансфер на скоростных катамаранах "Котлин" и "Метеорах" из центра Санкт-Петербурга в ГМЗ "Петергоф", Кронштадт (парк "Остров фортов") и обратно, экскурсионная прогулка "Форты Кронштадта" на новых катамаранах проекта "Соммерс", которая позволяет увидеть знаменитые форты-крепости вблизи с борта судна, а также классические экскурсионные маршруты "Северная Венеция", "Забытые острова", ночная "Мосты повисли над Невой".

Какие направления стоит рассмотреть для водной прогулки гостям Северной столицы, чтобы еще лучше познакомиться с городом?

Если это не первое посещение, то стоит отправиться по воде в пригороды к знаменитым фонтанам Петергофа и в город морской славы Кронштадт (парк "Остров фортов"). Эти направления показывают масштаб города за пределами центра: морской фасад, форты, парки, архитектуру пригородов. По сути, это "вторая глава" знакомства с Северной столицей после прогулки по рекам и каналам.

Сколько в среднем стоит тур по рекам и каналам?

Цены на прогулки зависят от выбранного маршрута и категории билета. В среднем стоимость дневного билета на взрослого человека – 1 300 рублей, вечерние и ночные программы на развод мостов стартуют от 1950 рублей.

Готовятся ли особенные туры на лето?

К летнему сезону расширится линейка комбо‑туров – маршруты, которые объединяют в одном билете, например, поездку в Петергоф и Кронштадт или дневную прогулку по рекам и ночной тур на развод мостов.

Материал для Piter.tv подготовила Мария Гончарова

Видео: Piter.tv (Мария Гончарова)