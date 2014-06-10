  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:50
138
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Теплоход из Петербурга в Москву сел на мель в Вологодской области

0 0

К счастью, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель пассажирского теплохода "Александра" в Вологодской области. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. 

Днем 11 сентября судно при следовании из Петербурга в Москву пошло ко дну в акватории реки Ковжи. К счастью, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. Всем предоставили напитки и горячее питание. 

Сейчас собственник принимает меры для снятия теплохода с мели. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Финском заливе катер сел на мель, никто не пострадал. 

Видео, фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: вологодская область, теплоход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии