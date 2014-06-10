Теплоход из Петербурга в Москву сел на мель в Вологодской области

К счастью, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель пассажирского теплохода "Александра" в Вологодской области. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Днем 11 сентября судно при следовании из Петербурга в Москву пошло ко дну в акватории реки Ковжи. К счастью, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. Всем предоставили напитки и горячее питание.

Сейчас собственник принимает меры для снятия теплохода с мели. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео, фото: Северо-Западная транспортная прокуратура