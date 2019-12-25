В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины

С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя.

Сети алкогольных супермаркетов на территории Вологодской области будут переименованы в сети продуктовых магазинов до конца 2025 года. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канле сделал местный губернатор Георгий Филимонов. Чиновник из местной администрации пояснил общественности, что властями согласованы названия и логотипы будущих торговых точек. Первый из объектов должен появиться в Вологде на следующей неделе, а десятки остальных - до конца текущего года. Глава региона указал, что борьба с алкоголизацией является очень важным фронтом работы.

Если коротко, то было 610 алкомаркетов, закрылось 389.. И если приоткрыть еще один небольшой "секрет Полишинеля", то с крупными сетями мы уже сейчас подходим к окончательной и принципиальной, я надеюсь, договоренности относительно того, что эти сети переименуются, будут называться сетью продуктовых магазинов у дома. Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области

В обновленных магазинах будет не более 20 процентов от алкогольной продукции в общем объеме товаров. Алкоголь можно будет купить только в отдельном зале, в строго обозначенное законом Вологодской области время. Подобные меры нацелены не на закрытие алкомаркетов, а на переформатированик бизнеса. В том числе работа ведется через программу "5:3:3", в рамках которой владельцам точек предоставляется льготный займ до пяти миллионов рублей под три процента годовых на три года.

Фото: Piter.tv