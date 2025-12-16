В Эрарте появилась интерактивная скульптура "Цены кусаются" из 5 тысяч ценников

Скульптор Илья Гурко, известный своими полигональными работами, на этот раз обратился к новому материалу и теме.

В петербургском музее современного искусства Эрарта представлен новый арт-объект, созданный скульптором Ильёй Гурко. Работа под названием "Цены кусаются" представляет собой хищного зверя с клыками, собранного целиком из бумажных ценников, взятых из супермаркетов.

Скульптор, известный своими полигональными работами, на этот раз обратился к новому материалу и теме. Объект буквально воплощает известное выражение: зверь пойман в момент атаки, и его фигура, собранная из более чем 5000 элементов, выглядит угрожающе. Работа является концептуальным высказыванием. Как отмечено в авторском тексте к работе, каждому времени – свои мифические существа. Если раньше люди боялись драконов и вампиров, то сегодня главным "хищником" в повседневной жизни стали "кусачие" цены.

Уникальность объекта заключается в его интерактивности. Рядом с инсталляцией размещена инструкция по взаимодействию с ней. Посетителям предлагается не просто смотреть на проблему, а бороться с ней с помощью технологий. Чтобы "усмирить" зверя, нужно указать название или модель товара, вставить информацию в чат с Алисой AI в режиме "Найти дешевле" и посмотреть, какие варианты предложит искусственный интеллект.

По задумке автора, технология становится финальным жестом работы: зверя можно победить. Проект реализован в коллаборации с компанией "Яндекс". Используемая функция – Агент "Найти дешевле" в Алисе AI – по запросу ищет товар у разных ритейлеров и показывает самое выгодное предложение.

Для Ильи Гурко это не первый опыт работы с масштабными проектами на остросоциальные темы (его серия "Солдаты" из фронтовых писем получила широкое признание), однако "Цены кусаются" — первая работа, которую можно не просто созерцать, а использовать как функциональный инструмент прямо в выставочном зале.

Ранее мы сообщили о том, что в Доме книги появилась полигональная скульптура Пушкина из 1600 листов бумаги.

Фото: пресс-служба Яндекса