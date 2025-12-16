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В командном марафоне "Экиден" в Петербурге поучаствовали свыше 2,5 тыс. человек
Сегодня, 17:05
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В командном марафоне "Экиден" в Петербурге поучаствовали свыше 2,5 тыс. человек

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Спортсмены в составе эстафетных коллективов преодолели дистанцию в 42 километра 195 метров.

В центре Петербурга состоялся командный марафон "Экиден", в котором поучаствовали более 2,5 тыс. человек. Об этом пишет 15 июня телеканал "Санкт-Петербург".

Спортсмены в составе эстафетных коллективов преодолели дистанцию в 42 километра 195 метров. 

Я часто выхожу на пробежку, стараюсь ежедневно заниматься физкультурой. Бег для меня – это отдельная история. Не меньше чем три раза в неделю я стараюсь бегать. 

Алексей Шарапов, участник марафона 

"Экиден" прошел в Северной столице в четвертый раз.

Ранее на Piter.TV: на ПМЭФ договорились о строительстве картодрома в Приморском районе. Инвестор возведет всесезонный спортивный комплекс, предназначенный для тренировок по картингу и мотоспорту. 

Фото: pxhere 

Теги: марафон, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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