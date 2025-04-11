В Вологодской области в ходе погони со стрельбой инспекторы задержали нарушителя ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в Белозерске на улице Карла Маркса. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль "Жигули", за рулем которого находился хорошо знакомый полицейским местный житель. Отмечается, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за езду в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако он проигнорировал их требование и решил скрыться.

В ходе погони один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в воздух в безопасном направлении, а затем два прицельных по колесам автомобиля. Водитель был задержан. Установлено, что автомобиль не принадлежал задержанному. В отношении мужчины составлен протокол. Ему назначено наказание в виде административного ареста.

Видео: УМВД по Вологодской области