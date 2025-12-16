Кнайсль назвала юмор Путина и Лаврова редким и интеллигентным

Экс-глава МИД Австрии отметила, что российские политики обладают глубоким чувством юмора и самоиронией. По её словам, юмор — это проявление ума, которое в других странах, к сожалению, исчезает.

Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума поделилась впечатлениями о президенте России Владимире Путине и главе МИД Сергее Лаврове. Она подчеркнула, что у них всегда есть хорошее чувство юмора и самоирония. Дипломат отметила, что именно это она ценила в общении с российскими политиками.

По словам Кнайсль, юмор у них глубокий и интеллигентный, ведь юмор — это проявление ума. Она добавила, что, к сожалению, во многих странах чувство юмора постепенно исчезает.

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Фото: Kremlin.ru