На улице Рихарда Зорге мужчина выстрелил из пускового устройства

Правоохранители Петербурга задержали мужчину, который напугал выстрелами жителей дома на улице Рихарда Зорге. Об этом рассказали в МВД России.

Вечером 1 июня в полицию Красносельского района поступила информация о стрельбе в воздух. К счастью, никто не пострадал. На месте поймали двоих злоумышленников 33 и 38 лет. Старший из них выстрелил из пускового устройства. Его доставили в отдел, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

