Ольга Скоробогатова назвала альтернативу кредитного лимита.

ВТБ на российской территории начал предлагать своим зарплатным клиентам услугу по предоставлению денежных средств до даты официальной выплаты оплаты труда. Соответствующее заявление в преддверии начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году сделала первый заместитель президента-председателя правления банковской организации Ольга Скоробогатова. Предприниматель пояснила, что были пересмотрены кредитные лимиты, поэтому привычная для населения "подушка безопасности" в виде кредитки перестала быть доступной для многих граждан. В результате россияне начали искать альтернативы. Сейчас они могут быть невыгодными для потребителя и просят ежедневные проценты.

Наш сервис позволяет клиентам получить доступ к собственным средствам без процентов и дополнительных одобрений. Это рациональный выбор для тех, кто хочет управлять финансами без издержек и иметь доступ к своей зарплате в любой день. Ольга Скоробогатова, замглавы правления ВТБ

В ВТБ уточнили, что количество обращений не ограничено, а тариф за каждое обращение составляет 399 рублей. Как и в случае с кредитом, за пользование денежными средствами не начисляются проценты. день официальных выплат от работодателя ранее полученная клиентом сумма и плата за сервис автоматически удерживаются банком.

