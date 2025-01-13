Сборщики одежды в Петербурге не получают зарплату месяцами

Сотрудники компании утверждают, что руководство не выходит на связь. Общий долг перед работниками может достигать одного миллиона рублей. Один из пострадавших уже обратился в прокуратуру.

В Петербурге сотрудники компании, занимающейся сбором одежды с контейнерных площадок для подготовки и прядения текстиля, заявили о многотысячных долгах по зарплате. Один из работников рассказал 78.ru, что устроился в организацию в середине апреля и проработал около двух недель, но денег за выполненную работу так и не получил.

По словам мужчины, сотрудники собирали одежду на мусорных площадках Петербурга и Ленинградской области. Затем они упаковывали вещи в мешки, загружали их в грузовики и отвозили на склад в Мурино. Там груз взвешивали и принимали по актам.

Работникам обещали платить по 9 рублей за килограмм собранной одежды. Выплаты согласно договору должны были поступать каждую неделю, но допускалась задержка в несколько дней. Мужчина рассказал, что за две недели у него вышло примерно 155 тысяч рублей, но с начала мая он ждет зарплату до сих пор.

По словам собеседника, коллеги заранее предупреждали его о проблемах с выплатами и советовали не продолжать работу. Сейчас, как утверждает мужчина, на связь с руководством практически невозможно выйти. Ем постоянно говорят "завтра" или "послезавтра", но ничего не происходит.

Сотрудник также рассказал, что работники создали общий чат, где обсуждают задержки выплат и пытаются выяснить, когда получат деньги. Предварительно, общая сумма задолженности перед известными ему сотрудниками может составлять около одного миллиона рублей.

Мужчина уже обратился в прокуратуру с заявлением о невыплате зарплаты. После этого, по его словам, представители компании начали повторно запрашивать у него документы и акты выполненных работ. Собеседник добавил, что работает официально по договору, как и большинство его коллег. При этом многие сотрудники пока опасаются обращаться в надзорные органы.

