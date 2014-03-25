К концу 2026 года Землю накроет мощнейшее Эль-Ниньо за 149 ле

По данным европейского метеоцентра ECMWF, уже к сентябрю-октябрю 2026 года температура воды в экваториальной части Тихого океана превысит норму более чем на 3 градуса. Эксперты предупреждают о риске синхронного падения урожайности в нескольких странах.

Мир готовится к возможному приходу самого разрушительного Эль-Ниньо с 1877 года. Об этом 21 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на данные европейского метеоцентра ECMWF и комментарии экспертов.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором вода в экваториальной части Тихого океана аномально нагревается. Это запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы накрывают засухи, другие — наводнения.

Директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков заявил, что главный риск заключается не в локальном неурожае, а в синхронном падении урожайности сразу в нескольких странах.

Согласно прогнозам ученых, уже к сентябрю-октябрю 2026 года температура воды в океане превысит норму более чем на 3 градуса. Если расчеты верны, нынешнее Эль-Ниньо станет вторым по силе за всю историю наблюдений.

В 1877 году Эль-Ниньо спровоцировало так называемую Великую засуху в Бразилии, странах Азии и Африки. Тогда от голода погибло более 50 миллионов человек.

Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов отметил, что сейчас атмосфера и океаны значительно теплее, чем были в XIX веке, а это значит, что связанные с ними экстремальные явления могут оказаться еще более сильными.

