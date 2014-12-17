Радиостанция УВБ 76 передала два зашифрованных сообщения подряд

В 15:38 по московскому времени в четверг, 21 мая, на волнах так называемой радиостанции Судного дня прозвучали четыре шифровки в одной передаче со словами: "акрофи", "круговизг", "рубаха" и "абабколист". Через десять минут, в 15:48, в эфире УВБ-76 прозвучали слова "освещение", "воиножуир", "срывочиж" и "кнопопион". Затем, в 18:10, радиостанция передала слово "маевка".

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Радиолюбители называют ее "жужжалкой", так как большую часть времени на ее волнах слышны шумы и характерное жужжание. По УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

